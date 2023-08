Phoenix Motor Inc. sous le nom de Phoenix Motorcars, est une entreprise techno-motrice. Par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, Phoenix Cars LLC, Phoenix Motorcars Leasing LLC et EdisonFuture Motor, Inc. la société conçoit, assemble et intègre des systèmes de propulsion électrique et des véhicules électriques légers et moyens (VE) et vend des chargeurs de véhicules électriques pour les marchés commerciaux et résidentiels. La société vend également une gamme de produits de manutention, notamment des chariots élévateurs et des transpalettes tout électriques au lithium-ion. Elle exerce ses activités sous deux marques principales, Phoenix Motorcars et EdisonFutur. Elle développe et intègre son groupe motopropulseur électrique dans le châssis Ford Econoline (série E), en particulier sur la Ford E-450. Elle développe des véhicules électriques commerciaux légers et moyens pour divers marchés de services et de flottes gouvernementales, y compris les flottes urbaines, les campus, les municipalités et les agences de transport, et sert divers clients de flottes commerciales.

Secteur Fabricants de voitures et camions