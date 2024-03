Phoenix New Media Limited est une société de médias qui fournit du contenu sur une plateforme intégrée à travers des canaux Internet, mobiles et de télévision en Chine. La société permet aux consommateurs d'accéder à des nouvelles professionnelles et à d'autres informations, et de télécharger des textes et des images (UGC) sur Internet et via leurs appareils mobiles. Elle transmet également ses CGU et son contenu produit en interne aux téléspectateurs, principalement par le biais de Phoenix TV. En plus du contenu produit par des professionnels, du contenu de Phoenix TV et de son contenu produit en interne, la société permet à ses utilisateurs d'envoyer des CGU sur ses sites web et ses applications mobiles. Elle opère dans deux segments : les services de publicité nette et les services payants. Elle fournit son contenu et ses services par le biais de canaux, notamment le canal ifeng.com, le canal vidéo et le canal mobile, et transmet également son contenu aux téléspectateurs, principalement par le biais de Phoenix TV. Ensemble, ces canaux forment une plateforme convergente unique fournissant un contenu intégré de texte, d'image et de vidéo.

Secteur Publicité et marketing