Les actifs nets de Phoenix Spree Deutschland ont eu un rendement total négatif en 2022.

(Alliance News) - Phoenix Spree Deutschland Ltd a déclaré mardi que la valeur de son portefeuille avait chuté l'année dernière, les ventes de condominiums ayant été pénalisées par la hausse du coût de la vie et des coûts d'emprunt, et qu'elle s'attendait à enregistrer un rendement total négatif.

L'investisseur en immobilier résidentiel berlinois a déclaré que son portefeuille d'immeubles de placement était évalué à 775,9 millions d'euros au 31 décembre, soit une baisse de 3,2 % par rapport aux 801,5 millions d'euros enregistrés à la fin de 2021. À périmètre constant, la valeur a baissé de 3,1 % en 2022 et de 5,2 % au cours du seul second semestre de l'année.

Phoenix Spree a estimé que l'actif corporel net EPRA déclaré par action à la fin de 2022 se situait dans une fourchette de 5,09 à 5,14 euros, soit un rendement total de -7,3 % à -8,2 %. EPRA fait référence à l'Association européenne de l'immobilier.

En ce qui concerne l'avenir, la société a souligné l'amélioration de la situation économique en Allemagne au cours des dernières semaines, reflétant une réduction significative des prix de l'énergie et le paquet de soutien fiscal du gouvernement de Berlin, qui, avec la baisse de l'inflation, signifie que l'économie allemande devrait maintenant éviter la récession en 2023.

Néanmoins, Phoenix Spree a averti que les perspectives pour les valeurs immobilières en 2023 resteront probablement difficiles et que de nouvelles baisses des valeurs immobilières ne peuvent être écartées.

Toutefois, elle a fait état d'un début de 2023 encourageant et a souligné qu'elle reste financée de manière conservatrice, aucun prêt n'arrivant à échéance avant septembre 2026.

"Le conseil d'administration considère que le niveau actuel d'endettement et les soldes de trésorerie sont appropriés à ce stade du cycle immobilier et ne cherchera pas à entreprendre de nouvelles acquisitions ou à augmenter les niveaux d'endettement jusqu'à ce que les perspectives du marché deviennent plus stables", a déclaré Phoenix Spree.

