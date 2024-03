Phoenix Spree Deutschland Limited est une société d'investissement basée à Jersey. La société investit dans l'immobilier résidentiel et commercial à Berlin, en Allemagne. Son objectif est de générer un rendement pour les actionnaires grâce à l'acquisition et à la gestion active de propriétés pré-louées en Allemagne. La société est principalement investie dans le marché résidentiel de Berlin, complété par des investissements sélectifs dans l'immobilier commercial. La majorité des biens commerciaux du portefeuille sont situés dans des propriétés résidentielles et à usage mixte. Son portefeuille se compose d'environ 97 propriétés contenant 2 569 unités résidentielles et 138 unités commerciales, avec une surface locative totale d'environ 190 800 mètres carrés. Ses filiales comprennent Phoenix Spree Deutschland I Limited, Phoenix Spree Deutschland II Limited, Phoenix Spree Deutschland III Limited, Phoenix Spree Deutschland IV Limited, Phoenix Spree Deutschland V Limited et d'autres. Son conseiller immobilier est QSix Residential Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières