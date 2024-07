Regulatory News:

1. CHIFFRES CLES

Au cours de l'exercice 2023, la Société Phone Web (Paris:MLPHW) a procédé à une réduction de capital par annulation de 109 200 actions d'autocontrôle.

Le capital social s'élève désormais à 304 740 Euros

En milliers d’€ 2023 2022 Produits d’Exploitation 1.970 2.035 Dont Chiffre d’affaires 1.944 2.025 Charges d’Exploitation 1.728 1.795 Résultat Exploitation 242 241 Résultat Net 160 170

2. CHIFFRE D’AFFAIRES - ACTIVITE

- Le chiffre d’affaires de la Société Phone Web s’établit à 1.970 K€ au titre de l’année 2023 soit une baisse de 3.2 % par rapport à l’année précédente.

3. RESULTAT D’EXPLOITATION

- Pour l’exercice 2023, le résultat d’exploitation s’établit à 242K€ (soit 12.3% du CA).

- Les charges et frais de personnel (salaires et charges sociales) en 2023 représentent toujours le poste de charges le plus significatif à 1.407 K€.

- Après versement de la participation aux salariés (31.6K€), et de l’impôt sur les bénéfices (53.7K€), le résultat net s’élève à 160 K€, soit 8.1% du chiffre d’affaires. Un dividende de 0,06€ par action sera versé au titre des résultats de l’exercice 2023.

- L’objectif que s’était fixée la Société Phone Web pour 2023, à savoir, conserver une rentabilité au moins identique à celle de l’année 2022, a été respecté.

4. PERSPECTIVES 2024

- Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 recule légèrement d’environ 6% par rapport à celui de 2023 sans impacter la rentabilité de la Société. Cette contraction s’explique par le contexte international qui demeure morose et la situation politique du pays dès le second trimestre 2024. A cela s’ajoutent les problèmes de restriction et de mobilité pour les Jeux Olympiques, période pendant laquelle la Société Phone Web renforcera le télétravail.

- Pour l’année 2024, la Société Phone Web, pour maintenir ses niveaux d’activité et de rentabilité, se prépare d’ores et déjà en prospectant de nouveaux comptes et à relever le défi que constitue l’intelligence artificielle.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240703295254/fr/