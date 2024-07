PJSC PhosAgro figure parmi les principaux producteurs mondiaux de fertilisants et de produits agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits phosphatés (79,2%) : engrais à base de phosphate, roches phosphatées et phosphates alimentaires ; - engrais azotés (17,1%) ; - autres (3,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Russie (26,3%), CEI (2,9%), Europe (27,8%), Amérique du Sud (24,7%), Amérique du Nord (7,5%), Inde (4,7%), Asie (1,8%) et Afrique (4,3%).