Phoslock Environmental Technologies Limited est une société australienne spécialisée dans l'ingénierie de l'eau et les matériaux de traitement de l'eau. La société est spécialisée dans les produits de traitement de l'eau destinés à assainir les masses d'eau douce polluées par les nutriments, notamment les lacs, les rivières, les canaux, les étangs municipaux et privés, ainsi que les réservoirs d'eau potable et de loisirs. La société a quatre secteurs d'activité basés sur des zones géographiques, telles que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Europe et le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Brésil, ainsi que la Chine. Les produits de la société comprennent Phoslock et Phosflow. Phoslock est un produit breveté de traitement de l'eau qui lie de manière permanente l'excès de phosphore dans la colonne d'eau et les sédiments, et lui permet de se déposer dans un état inoffensif pour l'environnement. Outre Phoslock, la société fournit également des zéolithes et des solutions spécialisées qui répondent aux problèmes de pollution de l'eau. Phosflow est un produit de remédiation de l'eau breveté qui élimine l'excès de phosphore dans les applications d'eau courante.

