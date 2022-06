Photonike Capital S A : Projet du Rapport de Gestion 2021 pour approbation

En octobre 2021, la société a été invitée à évaluer l'acquisition d'une compagnie d'assurance non-vie active et dûment autorisée en Italie. En novembre, il a été décidé de participer à la phase d'achat car l'éventuelle acquisition est conforme au Business & Development Plan 2021-2025 publié en mars 2021 et permet en effet une mise en œuvre plus rapide. L'éventuelle acquisition entraînant un changement important dans l'organisation de Photonike Capital Sa et le processus de demande d'agrément pour l'activité de réassurance en Belgique a été gelé, dans l'attente de l'issue des négociations pour l'acquisition en Italie.

Les marchés internationaux, en particulier ceux des matières premières et de l'énergie, ont subi d'importants changements et turbulences fin 2021, à la fois en raison de la queue des effets COVID et de l'escalade des relations avec la Russie, qui s'est ensuite traduite en février 2022 par l'invasion militaire de l'Ukraine et du conflit armé actuel. Cela aura un impact sur l'inflation pour 2022, avec une hausse des taux d'intérêt et une probable phase de dépréciation des obligations d'État.

Même si d'un point de vue opérationnel votre entreprise n'a pas connu de problèmes, l'effondrement drastique des marchés boursiers dans le monde et en particulier d'Euronext Paris a eu un impact important et catastrophique sur la valorisation du titre MLPHO qui en 2020 s'était effondré à environ 1 euro. . En 2021, l'action a recommencé à se placer dans une fourchette entre 1 et 3 euros avec des volumes de transactions en forte augmentation.

Cependant, l'investisseur doit être informé que la réglementation européenne relative à la fiabilité des entreprises d'assurance et de réassurance, dite Solvency II, impose l'utilisation des normes IFRS IAS13 pour l'évaluation des actifs des entreprises, afin de prédire leur valeur réelle de marché. Par conséquent, malgré l'adoption correcte et en bonne et due forme de la norme BE-GAAP dans l'évaluation de ces actifs, la

Les investissements ont été comptabilisés au coût historique comme requis par les règles comptables BE- GAAP, au lieu de la juste valeur de marché comme requis par les normes internationales IFRS IAS 13. Cette méthode d'enregistrement implique une différence significative entre la valeur visuelle des fonds propres de la société et la valeur de marché du portefeuille d'actifs détenus et, par conséquent, la valeur réelle de l'entreprise elle-même.

D'autres activités de prospection ont été menées en 2021 pour des investissements et des participations actives dans des projets d'assurance aux Pays-Bas et en Espagne, qui sont en cours d'évaluation et de négociation avec les contreparties.

Au cours des premiers mois de 2022, la totalité de l'investissement de Photonike Capital Sa dans Nucleus Holding II ScSp, soit 10 millions d'euros, a été transférée à l'augmentation de capital de la compagnie d'assurance Nucleus Life AG, dans le but de soutenir le développement commercial attendu pour l'Europe , et notamment l'Italie, l'Allemagne et la Norvège. La direction de Photonike Capital Sa a été admise par la FMA à occuper des postes de direction directe de Nucleus Life Ag, et en particulier le nouveau conseil d'administration a nommé Fausto M. Ventriglia au poste de président de Nucleus Life Ag, représentant de Photonike Capital Sa.

En Décembre 2021, une manifestation d'intérêt a été déposée, qui a été suivie en janvier 2022 par une Not Binding Offer qui a été acceptée par la contrepartie et limitée à 3 participants à l'appel d'offres. En mai 2022, l'Offre Ferme Définitive a été présentée à la contrepartie Argo Group Insurance, dont nous attendons actuellement une réponse. Le marché a été régulièrement et rapidement informé des activités de fusions et acquisitions.

Le total des frais pour l'année 2021 s'élève à 197.123,30 €. Les charges annuelles de cotation aux bourses de Paris et de Stuttgart, égales à 20.500,00 €, les charges d'honoraires et de conseil égales à 36.092,19 €, ont particulièrement impacté; en outre, des frais exceptionnels relatifs à un litige avec Euroclear Belgium, résolu par un règlement amiable, et des frais juridiques exceptionnels relatifs au projet Sandretto, d'un montant total de € 22.251,41, ont été payés. Enfin, des intérêts ont été appliqués (mais non payés) sur l'émission obligataire pour l'acquisition de la participation de Nucleus Holding II ScSp égale à 112.500,00 EUR pour 2021.

cela s'ajoutent 8.197.569,23 euros de capital non encore converti et inscrits en dettes d'augmentation de capital, ce qui porte le total à 74.885.663,97 euros. Elle est suffisante et surabondante pour la mission de la société. L'émission des actions nouvelles a été reportée au second semestre 2022.

Le portefeuille est composé à 89,31% de titres avec Rating maximale mobilisables immédiatement, à 9,89% d'immobilisations avec Rating Investment Grade et à 0,77% d'immobilisations non notées non mobilisables immédiatement.

Dettes

Les dettes globales de la société ont augmenté à € 10.096.690,04 pour les raisons suivantes :

Dettes Valeur au 31-12-2020 Variation Valeur au 31-12-2021 Dettes d'Exploitation (autres dett) € 23.388,88 - € 22.671,35 € 717,53 Dettes pour interests € 0,00 € 112.500,00 € 112.500,00 Dettes pour paiem. tiers € 640,67 € 6.861,39 € 7.502,06 Dettes pour actions da emettre € 8.197.569,23 € 0,00 € 8.197.569,23 Dettes Subordennes NHII ScSp € 0,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 Total du Dettes € 8.221.598,78 € 10.096.690,04 € 18.318.288,82

Les dettes à long terme ont augmenté de 10 000 000,00 € relatives à l'émission obligataire PHOTONIKE CAPITAL SA Special Issue NUCLEUS-II 1,50% NOTE 2030, échéance 2030 en échange de laquelle la participation et les droits de vote dans la holding Nucleus Holding II ScSp. Les termes du cautionnement constituent une garantie de couverture pour les activités d'assurance de la filiale Nucleus Life Ag, acceptée et autorisée par la FMA. L'obligation est de type Zéro Coupon.

La dette totale de € 18.318.288,82 est composée de 44,88% de dettes pour augmentations de capital futures, 54,59% de dettes à long terme et 0,04% de la dette totale de dettes commerciales.

La somme à payer au titre de l'augmentation de capital correspond à l'émission d'un total de 1.389.250 actions nouvelles qui, ajoutées aux 16.247.857 déjà en circulation, diluent l'actif social de 7,87%, soit une valeur nominalede 4,27 euros par action.

BOOK VALUE (IFRS IAS13)

La "Book Value" d'une société est la différence nette entre le total de l'actif et le total du passif de cette société, la valeur comptable représentant la valeur totale des actifs d'une société que les actionnaires de cette société recevraient si la société devait être liquidée. En conséquence, la "Book Value" peut également être considérée comme la valeur nette d'inventaire (NAV) d'une entreprise, calculée comme le total de ses actifs moins les actifs incorporels (brevets, goodwill) et les passifs. La "Book Value", ou "Carrying Book Value", est une valeur d'actif basée sur le bilan de l'entreprise, qui prend le coût de l'actif et soustrait sa dépréciation au fil du temps. La juste valeur d'un actif est généralement déterminée par le marché et convenue par un acheteur et un vendeur consentants, et elle peut fluctuer souvent.

En appliquant les règles ci-dessus aux Actifs de la Société, on obtient une "Book Value" totale de 115.459.634,99 €, obtenue en ne considérant que les actifs (immobilisations financières, créances et trésorerie) avec Rating et/ou immédiatement liquides, et en déduisant les dettes courantes non soumises à la conversion en actions.

Avec ces valeurs, la Carrying Book Value par Action est égale à 6,55 € par action.

BOURSE ET MARCHÉ

Le marché continue de ne pas attribuer la valeur comptable aux actions de la société, qui après la chute de 2020 n'ont pas réussi à se redresser, se négociant dans quelques cas au-dessus de 3 euros mais restant stables dans une fourchette comprise entre 1 et 2 euros par action mais avec de gros volumes. La direction évalue le passage au segment Euronext Growth avec une négociation continue qui devrait limiter les pénalités sur le prix de négociation des enchères.

PERSONNEL ET DIRECTION

L'entreprise n'a pas de personnel direct. Le conseil d'administration ne reçoit aucune rémunération mais reçoit le remboursement des dépenses engagées..

