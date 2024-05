Phreesia, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles complètes qui améliorent les performances opérationnelles et financières des organismes de santé. Les solutions de la société comprennent des outils intégrés basés sur le logiciel-service (SaaS) qui gèrent l'accès, l'inscription et les paiements des patients. En outre, ses solutions comprennent des évaluations cliniques pour dépister les patients pour une variété de conditions physiques, comportementales et mentales, aidant les fournisseurs à comprendre leurs patients et à les relier aux services nécessaires, ce qui entraîne de meilleurs résultats en matière de santé. L'entreprise fournit également aux entreprises du secteur des sciences de la vie, aux régimes de santé et autres organismes payeurs (payeurs), aux organisations de défense des patients, d'intérêt public et autres organisations à but non lucratif un canal de communication directe avec les patients. Les solutions de l'entreprise comprennent également des produits et services supplémentaires, tels que l'annuaire des prestataires MediFind, qui aide les patients à trouver des soins en fonction de l'expertise clinique spécifique des prestataires.

Secteur Logiciels