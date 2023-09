Phreesia, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles. La société fournit aux organismes de santé une suite d'applications pour gérer le processus d'admission des patients et des solutions de paiement pour les paiements des patients. Elle a développé sa plate-forme technologique basée sur le modèle SaaS en mettant l'accent sur la fiabilité, la performance, la sécurité et la confidentialité. La plate-forme logicielle en tant que service de la société fonctionne comme une plate-forme unique, unifiée et multi-locataire qui a démontré son évolutivité et son intégration transparente dans l'infrastructure opérationnelle de ses clients fournisseurs. La plateforme de la société propose des solutions à ses clients, notamment en matière de rendez-vous, d'enregistrement, de cycle des recettes, de soutien clinique, d'offres de produits COVID-19, d'activation des patients et de solutions pour les sciences de la vie.

