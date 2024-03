Phreesia, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles. La société propose une plateforme technologique basée sur le logiciel-service (SaaS), à savoir la plateforme Phreesia, qui offre des services de santé aux clients grâce à une suite de solutions intégrées qui gèrent l'accès, l'inscription et les paiements des patients. Cette plateforme offre aux entreprises du secteur des sciences de la vie, aux régimes de santé et autres organismes payeurs (payeurs), aux associations de défense des patients, aux organismes d'intérêt public et autres organisations à but non lucratif un canal de communication directe avec les patients. Elle facilite les visites des patients dans plus de 2 800 services de santé dans les 50 États américains. Il dessert un éventail de clients de toutes tailles dans plus de 25 spécialités, allant des cabinets monospécialisés (médecine interne et familiale, urologie, dermatologie et orthopédie) aux grands groupes multispécialisés et aux systèmes de santé, en passant par les payeurs régionaux et nationaux et d'autres organisations qui fournissent d'autres types de services liés aux soins de santé.

Secteur Logiciels