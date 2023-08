PHSC plc est une société basée au Royaume-Uni. La société, par le biais de ses trois divisions, se spécialise dans une gamme diversifiée de secteurs d'activité pour gérer la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. La division sécurité de la société propose des services, notamment en matière de santé et de sécurité, de sécurité alimentaire, de légionellose et d'hygiène du travail, d'examen réglementaire et de formation (accréditée et sur mesure). La division des systèmes offre aux clients un soutien et une formation dans le développement, la mise en œuvre et la maintenance de leurs processus de gestion pour répondre aux normes internationales (normes ISO), qui comprennent ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 14001, ainsi que des formations et des conseils. Sa division sécurité propose des services, notamment des services de télévision en circuit fermé (CCTV), le comptage des clients/personnel, des étiquettes de sécurité, la protection des produits et l'étiquetage de sécurité.