Kingswood Holdings Ltd - gestionnaire de patrimoine - Réduction des prévisions de bénéfices. Le chiffre d'affaires de Kingswood pour le semestre clos le 30 juin a baissé de 22 %, passant de 62,7 millions de livres sterling à 80,4 millions de livres sterling, et sa perte avant impôts s'est creusée, passant de 1,7 million de livres sterling à 9,9 millions de livres sterling. Kingswood réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation proforma de 14,7 millions de livres sterling à 13,6 millions de livres sterling, en raison d'une activité de banque d'investissement et de marchés de capitaux moins importante que prévu.

Poolbeg Pharma PLC - société biopharmaceutique londonienne spécialisée dans les maladies infectieuses - déclare que l'audience avec l'Office européen des brevets concernant l'immunomodulateur I, l'un de ses brevets européens, a été annulée. "Ceci conclut favorablement cette affaire avec le maintien du brevet tel qu'il a été délivré", ajoute Poolbeg.

PHSC PLC - Prestataire de services de conseil en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et d'environnement basé dans le Kent - annonce que le chiffre d'affaires pour les cinq mois se terminant le 31 août a chuté à un peu moins de 1,4 million de livres sterling, contre 1,4 million de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement passe de 144 000 GBP à 139 000 GBP. "Cela s'explique par le fait que la baisse des recettes n'a pas été entièrement compensée par la réduction des coûts et les augmentations de salaire mentionnées ci-dessus", indique le PHSC.

Looking Glass Labs Ltd - spécialisée dans le métaverse, la tokenisation play-to-earn et la monétisation blockchain - prévoit un regroupement d'actions. Toutes les 75 actions seront consolidées en une seule action.

Grand Vision Media Holdings PLC - société de publicité extérieure et de marketing numérique - Le chiffre d'affaires du semestre clos en juin augmente de 21% à 2,3 millions de HKD, soit environ 237 829 GBP, contre 1,9 million de HKD un an plus tôt. La perte avant impôt se réduit à 2,0 millions HKD, contre 2,3 millions HKD. La société déclare : "Après la période de trois ans couverte par le Covid-19, le monde entre dans une nouvelle ère post-pandémique en 2023. Cependant, les perspectives générales du marché continuent de présenter de nombreux défis en raison du resserrement des conditions économiques en Chine et dans d'autres économies mondiales. Nous continuons à nous diversifier et à rechercher de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles d'entreprise pour renforcer nos services de marketing de base. La nouvelle initiative de gestion et d'expansion des marques internationales, dans le cadre de laquelle nous aidons les marques à s'étendre à de nouvelles zones géographiques, progresse et nous prévoyons de générer des revenus dans ce domaine au cours du second semestre de l'année. En particulier, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients coréens et thaïlandais pour développer le commerce électronique transfrontalier".

KR1 PLC - investisseur axé sur l'industrie de la blockchain - La valeur nette d'inventaire par action augmente de 67 % en glissement annuel pour atteindre 51,1 pence par action à la fin de son semestre au 30 juin. La valeur liquidative par action est en hausse de 30 % depuis le 31 décembre. "Grâce à la dynamique positive du marché et aux nouveaux investissements majeurs annoncés depuis la fin de l'année, les actifs nets de la société ont considérablement augmenté pour atteindre 90,7 millions de livres sterling à la fin du mois de juin, offrant ainsi aux actionnaires une croissance du capital, ce qui reste notre principal objectif à long terme. La baisse d'une année sur l'autre des revenus provenant des actifs numériques, due à divers facteurs, notamment la stagnation des prix au cours de la période concernée, était attendue, tout en restant très bénéfique pour la société".

VVV Resources Ltd - investisseur spécialisé dans l'identification d'opportunités dans le secteur des métaux précieux et des métaux de base - La perte avant impôts pour le semestre clos le 30 juin se réduit à 62 000 GBP, contre 77 000 GBP l'année précédente. La perte est uniquement due aux coûts administratifs, qui ont baissé de 19 % pour atteindre 62 000 GBP. Aucun revenu n'a été enregistré, comme l'année précédente.

Octopus Titan VCT PLC - société de capital-risque - annonce qu'elle lèvera un maximum de 125 millions de livres sterling, avec une facilité de surallocation de 75 millions de livres sterling, dans le cadre d'une offre de souscription planifiée.

One Heritage Group PLC - promoteur résidentiel basé au Royaume-Uni et axé sur le nord de l'Angleterre - Achève la vente des 15 unités restantes à Lincoln House, Bolton, avant la date limite actualisée du 9 octobre. "Les fonds ont été reçus dans leur intégralité, y compris un paiement d'intérêts que l'acheteur devait payer", indique l'entreprise. En outre, One Heritage indique qu'Anthony Unsworth démissionne de son poste de directeur financier. One Heritage ajoute : "Anthony continuera d'exercer ses fonctions de directeur financier et de directeur exécutif pendant sa période de préavis au cours des six prochains mois. La société a déjà commencé à discuter avec ses contacts dans le monde des chasseurs de têtes et a entamé le processus de recherche de la personne adéquate pour la prochaine étape de la croissance de l'entreprise."

Cavendish Financial PLC - Courtier en valeurs mobilières basé à Londres - déclare que les transactions dans la City ont été "calmes pendant l'été", bien que Cavendish, créé le 8 septembre par la fusion de finnCap et de Cenkos, ait été très actif depuis sa création. Cavendish Financial ajoute : "Depuis l'achèvement de la fusion, le groupe a déjà annoncé un certain nombre de transactions importantes qui seront conclues dans les mois à venir, notamment en tant que conseiller unique de Round Hill Royalty Fund Ltd sur son offre de Concord Cadence Ltd, les levées de fonds pour Haydale Graphene PLC et Shield Therapeutics plc et l'obtention d'autorisations réglementaires clés pour le financement d'Allergy Therapeutics par ZQ Capital et Southern Fox".

