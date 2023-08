Phunware, Inc. propose une plateforme logicielle entièrement intégrée qui fournit aux entreprises les produits, services et solutions nécessaires pour engager, gérer et monétiser leurs portefeuilles d'applications mobiles à l'échelle mondiale. Sa plateforme MaaS (Multiscreen-as-a-Service) permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des applications mobiles et des médias en une seule connexion et par le biais d'une seule relation d'achat. Sa technologie MaaS est disponible sous forme de kit de développement logiciel pour les organisations qui développent leurs propres applications, par le biais de services de développement personnalisés et de solutions prêtes à l'emploi. Ses offres de produits et de services comprennent des abonnements à des licences logicielles récurrentes basées sur le cloud, des services de développement et d'assistance d'applications et des médias basés sur des transactions d'applications. Grâce à sa plateforme intégrée de publicité mobile pour les éditeurs et les annonceurs, elle fournit des transactions d'applications in-app pour la création d'audience mobile, l'acquisition d'utilisateurs, la découverte d'applications, l'engagement de l'audience et la monétisation de l'audience.

Secteur Logiciels