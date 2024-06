Phunware, Inc. propose une plateforme cloud entièrement intégrée pour le mobile qui fournit aux entreprises les produits, services et solutions nécessaires pour engager, gérer et monétiser leurs portefeuilles d'applications mobiles et leurs audiences à l'échelle. Sa plateforme fournit l'ensemble du cycle de vie mobile des applications, des médias et des données en une seule connexion par le biais d'une seule relation d'achat. Ses offres comprennent des kits de développement logiciel (SDK) pour la téléphonie mobile d'entreprise, notamment pour la gestion de contenu, les services de géolocalisation, l'automatisation du marketing, la veille économique et l'analyse, les notifications et la messagerie, l'engagement et la monétisation de l'audience ; l'intégration de ses licences SDK dans les applications existantes gérées par ses clients, ainsi que le développement d'applications personnalisées et les services d'assistance ; des solutions verticales basées sur l'informatique dématérialisée, et des transactions d'applications pour la création d'une audience mobile, l'acquisition d'utilisateurs, la découverte d'applications, l'engagement et la monétisation de l'audience, y compris son actif numérique axé sur l'engagement, PhunToken.

Secteur Logiciels