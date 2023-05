Les actions de Physiomics baissent après la réduction des prévisions pour l'année entière

(Alliance News) - Les actions de Physiomics PLC ont chuté mardi, après que l'entreprise ait réduit ses prévisions pour l'année entière de plus de 10 %.

Physiomics est une société de conseil en oncologie basée à Londres, qui utilise des modèles mathématiques pour soutenir le développement de régimes de traitement du cancer et de solutions de médecine personnalisée.

Ses actions ont chuté de 17 %, à 2,24 pence l'unité, à Londres, mardi vers midi.

Physiomics a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que le revenu total pour l'exercice financier se terminant le 30 juin soit inférieur de plus de 10 % aux 750 000 livres sterling indiquées dans ses prévisions précédentes. Elle s'attend désormais à un revenu total d'environ 660 000 livres sterling. Ce chiffre est inférieur de 27 % aux recettes totales de 900 707 GBP déclarées pour l'exercice 2022.

Elle a expliqué que cela est dû à des retards imprévus dans la livraison de données à Physiomics pour des projets contractuels et à la signature d'un projet avec un nouveau client potentiel.

La société a déclaré que les projets contractuels retardés devraient encore être achevés et contribuer à ses revenus pour le prochain exercice financier se terminant le 30 juin 2024. Elle s'attend également à ce que le projet d'un nouveau client potentiel soit signé au cours de cette année civile, bien que cela ne puisse pas être garanti.

Le président-directeur général, Jim Millen, a déclaré : "Malgré une réduction importante et imprévue de la demande de la part d'un gros client au cours de cet exercice, les progrès que nous avons réalisés dans la diversification de notre portefeuille de clients ont partiellement compensé les effets de cette baisse.

"Les services de modélisation et de simulation continuent de susciter un vif intérêt en raison des attentes des organismes de réglementation et je pense que nous sommes bien placés pour tirer parti de l'intérêt suscité par les activités récentes, telles que notre webinaire sur le projet Optimus et notre présentation à l'AACR, qui pourraient apporter une valeur ajoutée significative à partir de l'exercice 24".

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.