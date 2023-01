Physiomics COO Chassagnole change de titre pour devenir directeur scientifique

(Alliance News) - Physiomics PLC a déclaré vendredi que le titre de poste de Christophe Chassagnole est passé de directeur de l'exploitation à directeur scientifique.

Physiomics est une société de conseil en oncologie basée à Londres, qui utilise des modèles mathématiques pour soutenir le développement de régimes de traitement du cancer et de solutions de médecine personnalisée.

Physiomics a expliqué que le nouveau titre de M. Chassagnole correspondait mieux à son rôle et à ses responsabilités actuels, et qu'il était prévu qu'il passe plus de temps à se concentrer sur les initiatives de médecine personnalisée de la société.

La société a ajouté que ce changement s'inscrit dans le cadre d'une restructuration du conseil d'administration, qui a inclus l'arrivée de deux nouveaux administrateurs non exécutifs l'année dernière.

Les actions de Physiomics étaient en baisse de 1,4% à 3,90 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sophie Rose ; journaliste d'Alliance News

