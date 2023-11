(Alliance News) - Physiomics PLC a annoncé vendredi qu'elle avait reçu une subvention d'Innovate UK et de l'Office for Life Sciences dans le cadre du programme "Advancing Precision Medicine" du gouvernement britannique.

La société de modélisation mathématique qui soutient le développement de médicaments oncologiques a déclaré que la subvention permettrait à son outil de dosage Predict-Onc pour la neutropénie induite par la chimiothérapie.

Le coût total du projet devrait s'élever à 570 651 GBP, dont 196 251 GBP seront financés par Physiomics, essentiellement sous forme de salaires.

Physiomics a déclaré que 70 % des coûts sont financés par la subvention, et qu'elle recevra 137 376 GBP pendant toute la durée du projet, qui commence immédiatement et se termine en octobre 2025. Elle a précédemment reçu une subvention de 68 000 livres sterling d'Innovate UK en mars 2018 et 150 000 livres sterling du National Institute for Health & Care Research pour financer l'étude Partner en mars 2020.

Le projet sera mené en partenariat avec Beyond Blood Diagnostics Ltd et Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust.

"Nous sommes ravis d'avoir remporté notre quatrième prix Innovate UK, qui témoigne selon nous de la culture d'innovation de notre entreprise. Cette subvention nous donne une occasion unique de capitaliser sur des travaux antérieurs financés par des subventions dans le domaine de l'oncologie personnalisée, ainsi que de renforcer notre collaboration avec Beyond Blood Diagnostics Ltd, et nous sommes impatients de travailler avec notre nouveau partenaire, Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust", a déclaré Jim Millen, président-directeur général de Physiomics.

Les actions de Physiomics étaient en baisse de 3,0 % à 1,60 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

