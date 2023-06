Physiomics Plc est une société de conseil en oncologie basée au Royaume-Uni. La technologie Virtual Tumour de la société utilise la modélisation informatique pour prédire les effets des médicaments et des traitements anticancéreux afin d'améliorer ses projets de découverte et de développement de médicaments. La plateforme logicielle Virtual Tumour de la société est utilisée pour simuler les effets des agents anticancéreux sur les tumeurs précliniques et humaines. Elle est utilisée par des entreprises allant de la startup biotech aux grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. Elle propose des services, notamment la modélisation de l'exposition-réponse, la modélisation du mécanisme d'action, l'analyse et la visualisation des données, la modélisation translationnelle, la modélisation de l'inhibition de la croissance tumorale, la modélisation pharmacocinétique à base physiologique (PBPK), la pharmacocinétique de la population (PK) et l'asthénie neurocirculatoire (NCA), et la simulation d'essais cliniques. La société se concentre sur le développement d'un outil pour la personnalisation du dosage du docétaxel dans le cancer de la prostate au stade avancé.