Physiomics PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de conseil aux sociétés pharmaceutiques dans les domaines de la pharmacologie quantitative externalisée et de la biologie computationnelle. La société propose ses services en utilisant son logiciel prédictif propriétaire Virtual Tumour, des outils standard de l'industrie (tels que NONMEM et MATLAB), ainsi qu'en développant des modèles sur mesure à l'aide du langage de programmation R. Virtual Tumour est un modèle prédictif de pharmacologie quantitative des systèmes (QSP) utilisé dans le monde entier par des sociétés pharmaceutiques internationales et de petites sociétés de biotechnologie pour soutenir la recherche et le développement (R&D) en oncologie. Il s'agit d'un modèle semi-mécaniste qui intègre une représentation abstraite du cycle cellulaire, des dommages/réparations de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et des éléments de la réponse immunitaire. La société développe également sa technologie pour l'utiliser dans le domaine de la médecine personnalisée. La société se concentre sur l'aide aux clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique.