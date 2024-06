Physiomics PLC - société de modélisation mathématique et de science des données pour les nouveaux médicaments, basée à Abingdon, Oxfordshire - a remporté un nouveau contrat d'une valeur de 186 000 GBP auprès d'un "grand client existant". Selon l'accord, le client utilisera la plateforme exclusive Virtual Tumour de Physiomics pour modéliser ses agents oncologiques ciblés en combinaison avec d'autres modalités, afin d'aider à prendre des décisions éclairées en matière de dosage et de programmation. En conséquence, Physiomics abordera le prochain exercice financier - qui se terminera le 30 juin 2025 - avec des recettes engagées de plus de 500 000 livres sterling.

Peter Sargent, directeur général, déclare : "Après de nombreux mois de discussions et de négociations avec le client, je suis ravi que nous puissions maintenant commencer ce projet important. Cette victoire reflète l'expérience et l'expertise considérables que l'équipe de Physiomics a acquises au fil des ans, en particulier en ce qui concerne la modélisation plus complexe des thérapies combinées."

Cours actuel de l'action : 1,32 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 35

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

