PI Industries Limited est une société holding. La société est engagée dans la fabrication et la distribution de produits agrochimiques. Elle exerce ses activités dans le secteur des produits agrochimiques. La société propose deux catégories de produits : les produits agrochimiques et les produits spécialisés. Ses catégories de produits agrochimiques comprennent les insecticides, les fongicides et les herbicides. Ses marques de produits spécialisés comprennent Biovita Granules, Biovita Liquide, Super Spreader et Humesol. La société propose des services tels que des services de recherche et de développement, des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement et des services de distribution. Les services de recherche et de développement comprennent la découverte de cibles, la conception de molécules, la synthèse de bibliothèques, l'optimisation de têtes de série, l'évaluation biologique et la synthèse d'itinéraires. Elle fournit également les produits Shield (fongicide) et Londax Power (herbicide pour le riz). La société fournit des services dans divers domaines, notamment la recherche sous contrat, le développement de processus, le développement de méthodes analytiques, la génération de données sur la sécurité des processus et l'ingénierie détaillée des processus.