PIA Holding Company Ltd est une société pakistanaise qui fournit des services de transport aérien commercial, notamment des services de transport de passagers, de fret et de courrier. Les autres activités de la société comprennent la fourniture de services d'ingénierie et de services connexes. Ses unités commerciales comprennent Cargo, Precision Engineering et Ground Handling. L'offre de Cargo couvre de nombreuses destinations nationales et internationales et exploite une flotte de B777 et d'A320 pour transporter le fret vers différentes destinations. Cargo transporte une série de marchandises à travers le Pakistan ainsi que vers plusieurs destinations mondiales. Son complexe d'ingénierie de précision (PEC) fabrique des pièces de haute précision pour l'industrie aérospatiale et plusieurs autres industries. Le PEC comprend le moulage à la cire perdue, l'usinage conventionnel et CNC, l'optique, les circuits imprimés, l'électricité, l'électronique et les matériaux composites. Ses services d'assistance au sol comprennent, entre autres, l'assistance aux passagers, l'assistance sur l'aire de trafic, l'assistance au fret et les opérations aériennes.

Secteur Compagnies aériennes