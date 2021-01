Piaggio & C. SpA : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 12/01/2021 | 12:14 achat En cours

Cours d'entrée : 2.908€ | Objectif : 3.31€ | Stop : 2.664€ | Potentiel : 13.82% Le titre Piaggio & C. SpA présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3.31 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.11 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 2.03 EUR.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Motos et scouters Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PIAGGIO & C. SPA 3.86% 1 215 BAJAJ AUTO 5.03% 14 242 HERO MOTOCORP LIMITED 2.84% 8 691 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 2.47% 7 230 HARLEY-DAVIDSON, INC. 5.37% 5 874 TVS MOTOR COMPANY LIMITED 7.45% 3 372 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,L.. -7.07% 3 357 NIU TECHNOLOGIES 30.27% 2 731 ARCIMOTO, INC. 29.63% 546

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 1 321 M 1 606 M - Résultat net 2020 30,4 M 37,0 M - Dette nette 2020 462 M 562 M - PER 2020 33,7x Rendement 2020 2,71% Capitalisation 1 000 M 1 215 M - VE / CA 2020 1,11x VE / CA 2021 0,91x Nbr Employés 6 312 Flottant 40,6% Prochain événement sur PIAGGIO & C. SPA 26/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 2,88 € Dernier Cours de Cloture 2,80 € Ecart / Objectif Haut 16,1% Ecart / Objectif Moyen 2,68% Ecart / Objectif Bas -14,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Roberto Colaninno Chairman & Chief Executive Officer Alessandra Simonotto Chief Financial Officer Matteo Colaninno Deputy Chairman Michele Colaninno Non-Executive Director Ulisse Spada Member-Supervisory Board & General Counsel