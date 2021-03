Piaggio & C. SpA : Toujours du potentiel

Données financières EUR USD CA 2020 1 314 M 1 564 M - Résultat net 2020 29,2 M 34,7 M - Dette nette 2020 437 M 521 M - PER 2020 39,6x Rendement 2020 2,34% Capitalisation 1 140 M 1 360 M - VE / CA 2020 1,20x VE / CA 2021 0,97x Nbr Employés 6 312 Flottant 40,6% Prochain événement sur PIAGGIO & C. SPA 14/04/21 Réunion actionnaires - First Call Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 3,42 € Dernier Cours de Cloture 3,19 € Ecart / Objectif Haut 19,0% Ecart / Objectif Moyen 7,04% Ecart / Objectif Bas -6,02% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Roberto Colaninno Chairman & Chief Executive Officer Alessandra Simonotto Chief Financial Officer Giuseppe Tesauro Lead Independent Non-Executive Director Graziano Gianmichele Visentin Independent Non-Executive Director Maria Chiara Carrozza Independent Non-Executive Director