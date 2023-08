Piaggio & C SpA est une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de véhicules à moteur. Piaggio & C SpA est une société mère du groupe Piaggio et se concentre sur la production de véhicules à moteur à deux roues. La gamme de produits de la société comprend des scooters, des cyclomoteurs et des motos de 50 à 1 400 cm3 commercialisés sous les marques Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi et Scarabeo. Piaggio & C SpA opère dans le secteur du transport léger à trois et quatre roues avec ses gammes de véhicules commerciaux Ape, Porter et Quargo. En outre, la société produit des pièces de rechange et des accessoires pour les véhicules à moteur. La Société assure des activités de recherche et de développement pour ses véhicules et ses moteurs dans les unités de production de Pontedera et de Noale, entre autres. La société opère sur le marché national et international par l'intermédiaire de ses filiales, dont Aprilia Brasil Industria de Motociclos SA, Aprilia Racing Srl, Piaggio Vespa BV, Piaggio France SAS et National Motor SA, entre autres.

Secteur Fabricants de voitures et camions