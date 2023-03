Le fabricant de Vespa, Piaggio, est optimiste pour 2023 après des résultats record l'année dernière.

Le producteur des emblématiques scooters Vespa a enregistré un bénéfice net annuel de 84,9 millions d'euros (90,22 millions de dollars), dépassant les prévisions de 79,9 millions d'euros des analystes fournies par Refinitiv SmartEstimate, et en hausse de 41,4% par rapport à l'année précédente.

Avec des revenus de plus de 2 milliards d'euros, "le groupe a terminé l'année 2022 avec les meilleurs résultats de son histoire, en établissant de nouveaux records pour tous les indicateurs", a déclaré le président-directeur général Roberto Colaninno. "La situation géopolitique et macroéconomique était et reste compliquée, mais nous sommes confiants et optimistes pour 2023", a-t-il ajouté.

Piaggio a proposé de verser un dividende final de 0,10 euro par action pour un total de 0,185 euro par action en 2022.

(1 $ = 0,9410 euros)