(Alliance News) - Michele Colaninno - Chief Executive Officer du groupe Piaggio & C. Spa - a été élu mardi pour un second mandat à la présidence de l'ACEM - Association des Constructeurs Européens de Motocycles - l'association européenne de l'industrie motocycliste basée à Bruxelles, à laquelle participent tous les groupes de motos et de scooters du monde entier.

Michele Colaninno a déclaré : "Le marché et les contextes urbains changent rapidement et la mobilité évolue. C'est un défi pour le secteur, mais aussi une opportunité que nous ne voulons pas manquer : la durabilité, la connectivité, la sécurité et la compétitivité sont les principaux points de notre agenda et du Manifeste de l'ACEM".

"La géopolitique fera de 2024 une année cruciale en termes de stabilité politique et commerciale : les élections en Europe, aux États-Unis et en Inde marqueront le cours des prochaines décennies. Dans ce scénario, le transport et la mobilité sont un facteur décisif pour le développement et la qualité de vie. Les scooters et les motos offrent différentes solutions pour répondre aux nouveaux besoins de la société dans les zones urbaines et rurales. En tant qu'ACEM, nous poursuivrons notre dialogue avec les institutions européennes, nationales et locales dans l'intérêt des clients et des citoyens", a conclu M. Colaninno.

Piaggio s'est échangé mardi dans le vert de 0,7 % à 2,78 euros par action.

