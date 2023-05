Piaggio, chiffre d'affaires et bénéfice record au premier trimestre

(Alliance News) - Piaggio & C Spa a indiqué vendredi avoir réalisé au premier trimestre de l'année un chiffre d'affaires de 546,8 millions d'euros, le plus élevé enregistré pour la période et en hausse de 20 % par rapport aux 455,8 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022.

Le bénéfice net s'est élevé à 24,1 millions d'euros, soit un quasi-doublement par rapport aux 12,7 millions d'euros du premier trimestre 2022. Il s'agit du "meilleur résultat jamais obtenu" à cette période de l'année, explique la société.

La marge brute industrielle s'est élevée à 148,2 millions d'euros, soit une hausse de 27 % par rapport aux 116,8 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 81 millions d'euros, également un record, en hausse de 35 % par rapport aux 60,1 millions d'euros du T1 2022.

L'Ebit s'est élevé à 44,9 millions d'EUR, soit une hausse de 62 % par rapport aux 27,7 millions d'EUR enregistrés au 31 mars 2022.

La position financière nette est négative de 428 millions d'euros, une amélioration par rapport à la position négative de 441,1 millions d'euros à la fin du mois de mars 2022.

Roberto Colaninno, président-directeur général du groupe Piaggio, a déclaré : " Le groupe Piaggio a clôturé un nouveau trimestre record avec les meilleurs résultats de son histoire, le sixième trimestre consécutif de croissance. Ces résultats nous rendent très satisfaits de notre travail et nous permettent de poursuivre avec confiance et optimisme l'importante trajectoire de croissance déjà tracée, en confirmant les investissements prévus et notre engagement en faveur des questions ESG. L'objectif central pour 2023 est de préserver les marges et de les améliorer là où c'est possible".

L'action Piaggio est en hausse de 1,4 % à 3,74 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.