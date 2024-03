(Alliance News) - Piaggio & C Spa a annoncé lundi un bénéfice net de 91,1 millions d'euros en 2023, en hausse de 7,3 % par rapport aux 84,9 millions d'euros de 2022. Il s'agit, a souligné l'entreprise, du "meilleur résultat jamais obtenu". Le conseil d'administration proposera également un dividende d'équilibre de 8 centimes par action, ce qui portera le dividende total à 20,5 centimes par action, contre 18,5 centimes un an plus tôt.

Au 31 décembre 2023, le groupe Piaggio avait vendu un total de 559 500 véhicules dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 1,99 milliard d'euros, en baisse de 4,4 % par rapport aux 2,09 milliards d'euros de 2022. Sur le plan géographique, l'Inde a affiché une tendance très positive, avec une croissance de 15 %, la zone EMEA et les Amériques ont enregistré des ventes stables par rapport à l'année précédente, tandis que la zone Asie-Pacifique était en baisse, avec une chute d'environ 24 % à taux de change constants.

L'Ebitda s'est élevé à 325 millions d'euros, le plus haut niveau jamais atteint, en hausse de 9,0 % par rapport aux 298,1 millions d'euros enregistrés en 2022. La marge d'Ebitda est passée de 14,3 % l'année précédente à 16,3 %.

L'Ebit a été de 180,7 millions d'euros, en hausse de 14 % par rapport à 158,7 millions d'euros en 2022. La marge d'EBIT a augmenté à 9,1 %, contre 7,6 % en 2022.

Le bénéfice avant impôts pour la période s'est élevé à 135,3 millions d'EUR, en hausse de 6,4 millions d'EUR par rapport aux 127,2 millions d'EUR enregistrés en 2022. Les impôts pour la période se sont élevés à 44,3 millions d'EUR, ce qui représente environ 33 % du résultat avant impôts.

La dette nette au 31 décembre 2023 s'élève à 434 millions d'EUR, contre 368,2 millions d'EUR au 31 décembre 2022.

En ce qui concerne l'avenir, "malgré le fait que la formulation de prévisions reste encore complexe en raison de la persistance de questions critiques liées aux tensions géopolitiques et au cadre macroéconomique mondial, Piaggio, grâce à un portefeuille de marques emblématiques, confirme qu'elle continuera à poursuivre des objectifs de marginalité et de productivité dans la gestion des coûts de production, de logistique et d'approvisionnement et dans la gestion de tous les marchés internationaux", lit-on dans la note de l'entreprise.

"Les difficultés actuelles du transport international liées au conflit israélo-palestinien et l'augmentation des coûts et des temps de transport qui en découle seront gérées grâce à une gestion attentive de l'entreposage et de la planification des achats et à la recherche d'une plus grande efficacité. Dans ce contexte, les investissements prévus dans de nouveaux produits dans les secteurs des deux-roues et des véhicules commerciaux et la consolidation de son engagement sur les questions ESG sont confirmés", conclut la note.

Le conseil d'administration a également décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le renouvellement de l'autorisation d'achat et d'aliénation d'actions propres - qui expirera le 18 octobre - pour une nouvelle période de 18 mois. À la date d'aujourd'hui, la société détient 426 161 actions propres.

Michele Colaninno, Chief Executive Officer - CEO du Groupe Piaggio, a déclaré : "Le scénario macroéconomique mondial devient de plus en plus difficile à interpréter et quelque peu instable chaque trimestre, une situation qui se poursuivra pendant l'année en cours. Cela dit, l'année 2023 a été caractérisée par une consolidation en Europe et aux États-Unis, un ralentissement en Asie et une bonne reprise sur le continent indien. Dans ces conditions, le groupe Piaggio a enregistré un bénéfice net record de 91,1 millions d'euros, son meilleur résultat à ce jour".

"Les investissements dans de nouveaux produits, a poursuivi M. Colaninno, et la recherche continue de nouvelles technologies dans les domaines de la mécanique, de la robotique et des logiciels intelligents nous permettent de préparer l'avenir proche avec optimisme, tout en gardant la génération de trésorerie sous contrôle. L'attention constante portée aux processus d'entreprise et à l'amélioration de la productivité a généré des marges très intéressantes, dépassant les 16 % de marge d'Ebitda. En ce qui concerne les questions ESG et la mobilité verte, le groupe respecte le calendrier et investit dans les sites de production en Italie, en mettant en œuvre des actions concrètes pour aider à atteindre les objectifs climatiques fixés par l'Union européenne".

Les actions de Piaggio se sont échangées dans le rouge de 1,7 % à 3,09 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

