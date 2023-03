Piaggio, un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, des bénéfices et des ventes en forte hausse

(Alliance News) - Piaggio & C. Spa a annoncé jeudi avoir clôturé l'année 2022 avec une augmentation de 41 % de son bénéfice net, à 84,9 millions d'euros contre 60,1 millions d'euros l'année précédente.

Les revenus ont augmenté de 25 %, passant de 1,67 milliard d'euros à 2,09 milliards d'euros, avec 625 000 véhicules vendus au cours de l'année, soit 17 % de plus que les 536 000 immatriculés en 2021.

Le chiffre d'affaires généré par les véhicules à deux roues au cours de l'année 2022 a été particulièrement fort dans la zone Asie-Pacifique, en hausse de 57 %, suivie par les marchés des Amériques, en hausse de 43 %, et EMEA, en hausse de 10 %, tandis qu'une légère baisse de 5,3 % a été enregistrée en Inde. En Europe, le groupe Piaggio a confirmé son leadership sur le segment des scooters, avec une part de 22,9 % contre 22,7 % au 31 décembre 2021, et a encore renforcé sa position sur le marché nord-américain des scooters, atteignant une part de 35,4 % contre 35 % au 31 décembre 2021. En Amérique du Nord, le groupe s'est également engagé à consolider sa présence sur le segment des motos, à travers les marques Aprilia et Moto Guzzi.

Le segment des scooters a vu ses ventes augmenter de 14% au niveau mondial, grâce notamment à la marque Vespa, qui a enregistré une hausse des ventes de près de 30%, au scooter à hautes roues Piaggio Liberty, au nouveau scooter électrique Piaggio 1 et aux scooters de la marque Aprilia.

Le secteur des motos a clôturé l'année 2022 avec des volumes en hausse de 20 % et des résultats records. La marque Aprilia a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de plus de 30 %, le plus élevé jamais atteint, soutenu notamment par les Aprilia RS et Tuareg 660, et le Tuono 1100, et influencé positivement par les excellents résultats obtenus par Aprilia Racing dans le championnat MotoGP : outre la première victoire historique d'Aleix Espargaró, huit podiums ont été obtenus et deux pole positions.

La marge brute industrielle s'est améliorée de 20 %, passant de 462,5 à 554,9 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a augmenté de 24 %, passant de 240,6 à 298,1 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 41 %, passant de 112,6 millions d'euros à 158,7 millions d'euros, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté de 36 %, passant de 93,7 millions d'euros à 127,2 millions d'euros en 2021.

Les bons résultats de 2022 ont incité le conseil d'administration à proposer la distribution d'un dividende de 0,10 EUR par action, qui, en incluant le paiement intermédiaire, s'élève à 18,5 cents.

"L'année 2022 s'est terminée avec des résultats meilleurs que prévu sur les marchés européens et asiatiques, confirmant la capacité du groupe à répondre à la poursuite des diverses incertitudes qui ont caractérisé les performances de l'économie mondiale", a commenté l'entreprise.

"Grâce à un portefeuille de marques uniques dans le Monde, Piaggio poursuivra sa trajectoire de croissance en 2023, en confirmant les investissements prévus dans de nouveaux produits et de nouvelles usines et en renforçant son engagement sur les questions ESG, malgré les tensions géopolitiques internationales actuelles et un contexte macroéconomique volatile". Dans ce cadre général, Piaggio continuera à travailler comme toujours pour respecter ses engagements et ses objectifs, en maintenant une attention constante sur la gestion efficace de sa structure économique et financière, pour répondre efficacement et immédiatement aux défis de 2023 ".

Le conseil a également proposé aux actionnaires l'autorisation d'acheter des actions propres et l'annulation de 3,5 millions d'actions propres détenues.

Roberto Colaninno, président et directeur général du groupe Piaggio, a commenté : " Le groupe Piaggio a clôturé l'exercice 2022 avec les meilleurs résultats de son histoire, établissant de nouveaux records pour tous les indicateurs, notamment un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, un bénéfice net de 84,9 millions d'euros, en hausse de 41 %. L'environnement géopolitique et macroéconomique a été et reste complexe, mais nous abordons 2023 avec confiance et optimisme et nous poursuivrons notre important chemin de croissance déjà tracé en confirmant les investissements prévus et notre engagement sur les questions ESG."

"L'attention constante portée à l'innovation et à la sécurité fait de nos marques l'une des plus représentatives du Made in Italy et des plus attractives au niveau mondial, avec la gamme de scooters, de motos et de véhicules utilitaires la plus évoluée qui soit, en termes de performances, de sécurité active et passive et de durabilité environnementale".

Les actions Piaggio sont en hausse de 0,9 % à 4,10 euros par action.

