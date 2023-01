Piaggio, une hausse à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2022

(Alliance News) - Piaggio & C Spa a publié jeudi ses chiffres préliminaires pour l'exercice 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 2,09 milliards d'euros au 31 décembre, en hausse de 25 % par rapport aux 1,67 milliard d'euros déclarés pour l'ensemble de l'année 2021.

Le groupe a fait état d'une amélioration dans toutes les régions géographiques : la région EMEA et les Amériques ont augmenté de 12 %, l'Asie-Pacifique de 58 % et l'Inde de 40 %.

Au 31 décembre 2022, explique l'entreprise dans une note, le groupe Piaggio avait augmenté ses ventes de véhicules d'environ 17 % par rapport aux 536 000 vendus l'année précédente, avec des contributions positives de tous les secteurs d'activité : les scooters ont augmenté de 14 %, les motos de 20 % et les véhicules utilitaires de 30 %.

"Les chiffres préliminaires examinés aujourd'hui par le conseil d'administration confirment la tendance très positive observée tout au long de 2022, malgré le cadre géopolitique et macroéconomique complexe qui a caractérisé l'année qui vient de s'achever", a commenté Roberto Colaninno, président-directeur général du groupe Piaggio.

"La tendance des ventes sur tous les marchés confirme la capacité du groupe Piaggio à poursuivre sa croissance grâce à la force et à l'attractivité de ses marques et à sa gamme de scooters et de motos la plus avancée qui soit, en termes de performances, de sécurité et de respect de l'environnement", a conclu le PDG.

Piaggio, jeudi, s'est négocié dans le vert de 0,4% à 3,33 euros par action.

