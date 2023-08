PICC Property and Casualty Co Ltd exerce des activités d'assurance automobile, d'assurance de biens commerciaux, d'assurance de marchandises, d'assurance responsabilité civile, d'assurance contre les accidents, d'assurance maladie à court terme, d'assurance agricole, d'assurance crédit, d'assurance caution, d'assurance habitation, d'assurance maritime et d'autres activités d'assurance en Chine continentale, qui sont libellées en RMB et en devises étrangères, ainsi que des activités de réassurance et des activités d'investissement et d'application de fonds.