Piccadily Agro Industries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de sucre et de produits de distillerie. Les secteurs d'activité de la société sont le sucre et la distillerie. Le secteur du sucre comprend des produits tels que le sucre, la mélasse, l'électricité et la bagasse. Le secteur de la distillerie comprend des produits tels que la liqueur, le malt, le gaz carbonique et l'éthanol. La sucrerie a produit environ 7419543 quintaux de sucre et environ 337650 quintaux de mélasse. Le segment Distillerie a produit environ 5043429 caisses de Malta, environ 12822 caisses de Marshal Rum dans la catégorie des alcools de pays. La société a également produit environ 8997 caisses de whisky Golden Wings, environ 9179 caisses de Whistler Whisky, environ 1250 caisses de Kamet (Single Malt Whisky), environ 19 caisses d'Indri No. 1 (Single Malt Whisky) et 529 caisses de Pure Dark Rum. La société a également produit environ 13792,95 quintaux de gaz carbonique.

Secteur Transformation des aliments