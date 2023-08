Piccadily Sugar and Allied Industries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans les hôtels, le sucre et la distillerie. La société fabrique de l'alcool rectifié, de l'alcool extra naturel (ENA) à partir de mélasse, de riz ou de blé, de l'éthanol, de la liqueur étrangère fabriquée en Inde (IMFL), de la liqueur moyenne du Punjab (PML) et de la liqueur de campagne. La société s'est étendue sur une superficie d'environ 164 acres et a mis en place une usine de fabrication de sucre cristallisé blanc d'une capacité installée d'environ 2500 tonnes de canne par jour (TCD) ainsi que des installations de cogénération d'énergie à Hamjeri, Jakhal Road, Patran of Distt. Patiala (Punjab). La société se concentre également sur le mégaprojet intégré d'expansion de la sucrerie avec cogénération d'électricité, de rizerie et de distillerie avec traitement des céréales. Sa centrale de cogénération a une capacité d'environ 15 mégawatts (MW). Elle fabrique également de l'alcool extra neutre (ENA), de la liqueur moyenne du Punjab (PML) et de l'alcool dénaturé (DS) pendant la saison d'exploitation.

Secteur Distillateurs et caves à vin