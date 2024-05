Pick N Pay Stores Limited est spécialisé dans la grande distribution. Le groupe propose notamment des produits alimentaires, des vêtements, des produits de consommation, des produits pharmaceutiques et des liqueurs sous les marques Pick N Pay et Boxer. Au 28 février 2022, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 081 (dont 1 244 détenus en propre) magasins implantés en Afrique. La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (96,6%) et Afrique (3,4%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire