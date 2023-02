Les ventes de Pick n Pay augmentent, mais l'entreprise met en garde contre les coûts supplémentaires liés aux coupures de courant.

À l'ouverture du marché, les actions de Pick n Pay, la deuxième plus grande chaîne de supermarchés d'Afrique du Sud, ont chuté de 5 % à 49,63 rands, car elle a également mis en garde contre des pressions supplémentaires sur les coûts.

La société a lancé un plan d'investissement au début de l'année dernière afin de mieux cibler ses magasins en fonction des revenus des clients, de moderniser leur look et d'ajouter des magasins supplémentaires.

Ce plan, ainsi qu'une augmentation substantielle des coupures de courant, ont perturbé les ventes en Afrique du Sud, puisque les ventes à périmètre constant n'ont augmenté que de 2 % au cours des 17 semaines terminées le 25 décembre, avec une inflation des prix de vente de 10 %, selon la société. Les ventes globales ont augmenté de 6,1 %.

Sur 10 mois clos le 25 décembre, les ventes du groupe ont augmenté de 9,3 %.

"Le groupe a plus récemment dû faire face à un environnement commercial nettement plus difficile, avec des délestages (coupures de courant) sans précédent et un nouveau ralentissement de l'économie", a déclaré le détaillant.

"Inévitablement, les délestages ont perturbé les clients, avec un certain impact sur le chiffre d'affaires. Cependant, les coûts substantiels non planifiés liés à la production d'électricité localisée pour les magasins sont plus importants."

Pick n Pay a déclaré qu'il a dépensé 346 millions de rands (19,79 millions de dollars) de plus que l'année précédente en diesel pour faire fonctionner les générateurs au cours des 10 premiers mois de son exercice financier et qu'il est actuellement sur un rythme d'environ 60 millions de rands par mois.

Le groupe a précédemment indiqué au marché qu'il devait s'attendre à des bénéfices annuels globalement stables et a déclaré en octobre que les vents contraires externes, notamment les coupures de courant, auraient un impact supplémentaire sur ses résultats, qu'il annoncera en mai.

"Il y a eu une nouvelle escalade dans les délestages depuis lors, ce qui a entraîné une pression supplémentaire sur les coûts", a-t-il déclaré.

Son grand rival Shoprite a annoncé un bond de 16,8 % de ses ventes semestrielles.

(1 $ = 17,5539 rands)

(1 $ = 17,4822 rands)