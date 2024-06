Picton Property Income Limited est une société d'investissement immobilier (REIT) qui investit dans l'immobilier commercial au Royaume-Uni. Son portefeuille immobilier diversifié se compose d'environ 49 actifs investis dans les secteurs de l'industrie, des bureaux, du commerce de détail et des loisirs. Son portefeuille de propriétés industrielles comprend Parkbury Industrial Estate, River Way Industrial Estate, Lyon Business Park, Sundon Business Park, The Business Centre, Nonsuch Industrial Estate, Madleaze Trading Estate, Mill Place Trading Estate, Easter Court et Abbey Business Park. Son portefeuille de bureaux comprend Angel Gate, Stanford Building, 50 Farringdon Road, Colchester Business Park, 180 West George Street, Charlotte Terrace, Longcross Court, Atlas House et Waterside House. Son portefeuille de commerces et de loisirs comprend Gloucester Retail Park, Thistle Express, Angouleme Retail Park, Crown & Mitre Complex, 53-57 Broadmead et 78-80 Briggate. Ses filiales comprennent Picton (UK) REIT (SPV) Limited et Picton (UK) Listed Real Estate.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial