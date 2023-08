Pidilite Industries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans les produits chimiques spécialisés pour les consommateurs et l'industrie. La société opère à travers deux segments : Consumer & Bazaar (C&B) et Business to Business (B2B). Le segment C&B est engagé dans la vente de produits principalement aux consommateurs finaux, qui sont des utilisateurs au détail, comme les charpentiers, les peintres, les plombiers, les mécaniciens, les ménages, les étudiants, les bureaux et autres. Les produits vendus sont principalement des adhésifs, des produits d'étanchéité, des matériaux d'art et d'artisanat, et des produits chimiques pour la construction et la peinture. Le segment B2B est engagé dans la vente de produits aux clients finaux, qui sont principalement de grands utilisateurs professionnels. Il comprend des produits industriels (PI), tels que des adhésifs, des résines synthétiques, des pigments organiques, des préparations pigmentaires, des produits chimiques de construction (projets) et des tensioactifs, et s'adresse à diverses industries, telles que l'emballage, le textile, les peintures, les menuiseries, les encres d'impression, le papier, le cuir et autres. Ses filiales comprennent Tenax Pidilite India Pvt Ltd et Pidilite Adhesives Pvt Ltd.

Secteur Chimie diversifiée