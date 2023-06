Piedmont Office Realty Trust, Inc. : JPMorgan Chase n'est pas inspiré par le dossier

Piedmont Office Realty Trust, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (FPI) entièrement intégré et autogéré. La société est engagée dans la propriété, la gestion, le développement, le redéveloppement et l'exploitation d'immeubles de bureaux de classe A situés principalement dans la Sunbelt. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Piedmont Operating Partnership, L.P. Elle possède et exploite environ 51 immeubles de bureaux en service, qui représentent environ 16,7 millions de pieds carrés d'espaces de bureaux, principalement de catégorie A, et sont loués à 86,7 %. En outre, la société possède un actif de redéveloppement d'environ 127 000 pieds carrés à Orlando, en Floride. Ses propriétés sont situées dans des sous-marchés sélectionnés au sein de sept marchés de bureaux américains, notamment Atlanta, Dallas, Washington, D.C., Minneapolis, Boston, Orlando, New York et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial