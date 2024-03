Pierce Group AB (publ) est une société de commerce électronique basée en Suède qui vend des équipements, des pièces détachées, des accessoires et des vêtements de ville aux motards de toute l'Europe par l'intermédiaire des magasins en ligne 24MX, XLMOTO et Sledstore, via une quarantaine de sites web adaptés aux marchés locaux. Pierce a deux segments principaux ciblant deux groupes de clients différents, les ventes Offroad aux pilotes de motocross et d'endurance, et les ventes Onroad aux pilotes sur les routes pavées et les pistes. Pierce a également un segment plus petit, Other, qui se concentre principalement sur les ventes aux conducteurs de motoneiges. Le siège social est situé à Stockholm, en Suède, l'entrepôt central est situé à Szczecin, en Pologne, et la majeure partie du service d'assistance à la clientèle est située à Barcelone, en Espagne.