Des militants et des victimes du Myanmar déposent une plainte pénale en Allemagne pour des atrocités présumées.

Cette plainte est la dernière d'une série d'actions juridiques internationales visant à demander des comptes à l'armée du Myanmar pour les atrocités qu'elle aurait commises à l'encontre de la minorité Rohingya du pays, des partisans de la démocratie et des civils opposés au coup d'État.

Fortify Rights, un groupe de défense des droits de l'homme soutenant la plainte, a déclaré que l'Allemagne avait été choisie en raison de sa reconnaissance du principe de "compétence universelle", selon lequel un tribunal national peut juger des personnes accusées de crimes internationaux graves.

"La plainte apporte de nouvelles preuves prouvant que les militaires du Myanmar ont systématiquement tué, violé, torturé, emprisonné, fait disparaître, persécuté et commis d'autres actes qui constituent un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre", a déclaré Matthew Smith, directeur général et cofondateur de Fortify Rights, lors d'une conférence de presse à Bangkok.

Un porte-parole du gouvernement militaire du Myanmar n'a pas répondu à un appel demandant des commentaires sur la plainte déposée en Allemagne. L'armée a par le passé nié les violations des droits.

Fortify Rights espère que les autorités allemandes prendront en compte la plainte et ouvriront une enquête.

L'année dernière, un tribunal allemand a emprisonné à vie un ancien officier des services de renseignement syriens pour meurtre, viol et crimes contre l'humanité, marquant ainsi la première condamnation pour des actes de torture commis avec le soutien de l'État pendant la guerre civile en Syrie.

L'ambassade d'Allemagne au Myanmar n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

Les 16 plaignants individuels dans le dossier du Myanmar comprennent des membres de l'ethnie Rohingya et d'autres personnes qui ont survécu ou ont été témoins de crimes au Myanmar depuis le coup d'État, a déclaré Fortify Rights.

IMPUNITÉ TOTALE

La Cour internationale de justice a été saisie d'allégations selon lesquelles le Myanmar aurait commis un génocide dans une affaire portée par la Gambie après que des centaines de milliers de Rohingyas ont fui vers le Bangladesh pour échapper à une offensive militaire du Myanmar lancée en août 2017.

L'année dernière, un autre groupe de la société civile, le Myanmar Accountability Project, a déclaré que les autorités turques avaient ouvert une enquête préliminaire après avoir déposé une plainte contre des membres de la junte du Myanmar pour des atrocités présumées depuis le coup d'État.

Dans le cas des Rohingyas, les autorités du Myanmar ont précédemment déclaré que les forces de sécurité menaient des opérations légitimes contre les militants qui attaquaient les postes de police.

La junte a également nié que l'armée avait commis des atrocités depuis le coup d'État, contestant les chiffres des victimes donnés par les militants et qualifiant les opposants de "terroristes".

Akila Radhakrishnan, président du Global Justice Center, basé aux Etats-Unis, a salué le dépôt de la plainte en Allemagne en déclarant que, parallèlement à d'autres processus de responsabilisation, elle pourrait contribuer à "percer l'impunité totale dont bénéficient les militaires depuis bien trop longtemps".

Les militaires ont dirigé l'ancienne colonie britannique d'une main de fer pendant des années avant une décennie de réformes timides à partir de 2011, au cours de laquelle la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a dirigé un gouvernement civil.

Suu Kyi est en détention depuis que son gouvernement a été renversé en 2021.

Fortify Rights est une organisation indépendante à but non lucratif basée en Asie du Sud-Est et fondée en 2013, financée par des dons en provenance d'Europe, d'Asie et des États-Unis, notamment de fondations privées.