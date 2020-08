Dopé par la demande, Pierer confirme ses perspectives 2020

Zurich (awp) - Pierer Mobility bénéficie d'une forte demande qui a conforté la direction dans ses prévisions pour la suite de l'exercice. Le motoriste autrichien coté sur SIX table sur une hausse du bénéfice à plus de 800 millions d'euros pour les six derniers mois de l'année, à comparer aux 765,3 millions réalisés au deuxième semestre 2019.

Le chiffre d'affaires annuel devrait dépasser 1,40 milliard d'euros, alors que les recettes avaient atteint 1,52 milliard en 2019. La contribution de la division vélos électriques est escomptée à 110 millions, précise le groupe lundi dans un communiqué.

Sur cette base, la marge opérationnelle avant intérêts et impôts (Ebit) devrait s'inscrire entre 4% et 6% des recettes et le flux de trésorerie libre est attendu au-dessus de 30 millions.

fr/buc