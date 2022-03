Envolée du bénéfice net annuel de Pierer Mobility, qui confirme ses objectifs

Zurich (awp) - Le fabricant de deux-roues Pierer Mobility a vu son bénéfice net plus que doubler l'année dernière, fort d'une solide progression d'activité. Le groupe autrichien, coté à la Bourse de Zurich, a également confirmé ses objectifs financiers pour 2022.

En 2021, le bénéfice net s'est établi à 150,6 millions d'euros, contre seulement 64,8 millions un an plus tôt, selon le rapport annuel de l'entreprise basée à Wels.

La société a par ailleurs confirmé mardi ses autres chiffres clés, à savoir un résultat opérationnel de 191,6 millions d'euros, en forte hausse de 80,5% sur un an. Le chiffre d'affaires a quant à lui décollé de 33,4% à 2,04 milliards.

Le fabricant des motos KTM, Husqvarna et Gasgas, ainsi que des vélos électriques R Raymon et Felt Bicycles a également confirmé ses objectifs de croissance divulgués début février. La direction table cette année sur une nouvelle accélération sur le segment motos et vélos, même si 2022 risque encore d'être marquée par des tensions dans les chaînes d'approvisionnement.

Pierer Mobility, également coté depuis le 1er mars à la Bourse de Vienne, a aussi confirmé viser cette année une progression des ventes entre 6% et 10%, ainsi qu'une marge Ebit de 8-10% (après 9,5% en 2021) et Ebitda de 15-17% (16,3%).

al/jh