Pierer Mobility (KTM) dépasse le milliard d'euros de ventes au premier semestre

Zurich (awp) - Le motoriste autrichien Pierer Mobility n'en finit plus d'aligner les records. Sur les six premiers mois de 2021, les ventes ont décollé de plus de trois quarts en rythme annuel à plus d'un milliard d'euros. Dans la foulée, le groupe coté à la Bourse suisse a une nouvelle fois relevé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 1,08 milliard d'euros, en hausse de 80% sur un an, et de 43% par rapport au premier semestre 2019. Plus de 215'000 unités - motos et e-bikes - ont été écoulées, contre moins de 125'000 un an plus tôt, indique le constructeur basé à Wels mardi dans un communiqué. Pour la seule marque de motos KTM, les ventes se montent à 176'045 unités, près du double de celles réalisées au premier semestre 2020 (+95%).

La rentabilité a également bondi, avec un excédent d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) de 102,6 millions d'euros, contre à peine 1,7 million douze mois auparavant.

Au vu de la demande élevée constante à l'échelle mondiale pour les deux-roues motorisés, Pierer Mobility a revu une nouvelles fois à la hausse ses ambitions en termes de ventes pour l'exercice en cours, à 1,90-2,00 milliards d'euros, contre 1,85-1,95 milliard jusqu'ici. Les objectifs de rentabilité - 8-9% pour la marge Ebit et plus de 15% pour la marge Ebitda - restent de mise.

