Pierer Mobility a vu décoller son résultat d'exploitation en 2021

Zurich (awp) - Pierer Mobility a dégagé l'année dernière un excédent opérationnel en hausse de plus de trois quarts, porté par des ventes record, en dépit des dififcultés d'approvisionnement. Pour l'exercice en cours, le motoriste autrichien coté à la Bourse suisse affiche son optimisme et vise une nouvelle cotation à Vienne.

Selon des chiffres préliminaires publiés mardi, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est établi à 193,5 millions d'euros, soit 80% de mieux qu'en 2020, pour une marge correspondante de 9,5%, ce qui représente une progression de 2,5 points sur un an.

Malgré les difficultés rencontrées dans les chaînes d'approvisionnement, les revenus ont décollé d'un tiers à plus de 2,04 millions d'euros. En termes de volumes, près de 333'000 motos ont été écoulées, 23% de plus que sur l'ecercice précédent, alors que les ventes de vélos ont grimpé à plus de 100'000 (+40%), portées par les modèles électriques (près de 77'000 unités).

Forte de ces résultats, la direction de Pierer Mobility se veut confiante pour 2022 et table sur une progression des revenus comprise entre 6 et 10%, ainsi qu'une marge Ebit de 8-10% et Ebitda de 15-17%. L'entreprise entend également faire ses premiers pas à la Bourse de Vienne à compter du 1er mars prochain.

Les résultats détaillés du groupe de Wels, près de Linz, seront publiés le 29 mars.

buc/vj