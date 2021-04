Pierer Mobility augmente ses prévisions annuelles après un bon 1er trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de deux roues Pierer Mobility a encore enregistré une forte demande au 1er trimestre 2021. Le chiffre d'affaires a bondi de 82% à 509 millions d'euros, a-t-il indiqué lundi soir.

Début 2020, l'entreprise avait encore souffert d'interruptions de production et de fermetures de magasins en raison de la pandémie du coronavirus. Depuis, les affaires sont florissantes dans le segment du transport individuel. Au 1er trimestre, le groupe a vendu 106'453 motos et vélos électriques, en hausse de 80% sur un an. Pierer Mobility affirme avoir nettement gagné des parts de marché.

L'effectif a aussi pris l'ascenseur: depuis le début de l'année, il a augmenté de 130 unités à 4730 salariés et l'entreprise est encore à la recherche de collaborateurs dans tous les domaines.

Malgré les défis posés par la chaîne de logistique, les perspectives restent positives et le groupe a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2021. Il vise désormais 1,85-1,95 milliard d'euros, ayant relevé la fourchette visée de 50 millions d'euros.

