Pierer Mobility compte sur sa flexibilité pour grignoter des parts de marché

Zurich (awp) - Le motoriste autrichien Pierer Mobility, copropriétaire avec l'indien Bajaj de la marque KTM notamment, explique ses récents gains de parts de marché par sa capacité d'adaptation aux évolutions de la demande.

"Nous avions observé qu'en Europe, les motos étaient de plus en plus employées pour des trajets courts, pour lesquels de petites et moyennes cylindrées suffisent largement, et c'est précisément ces catégories que nous proposons en majorité", illustre mercredi dans les colonnes de The Market Stefan Pierer, patron et actionnaire principal du groupe homonyme.

Nouveau terrain de jeu de l'entreprise de Wels, les vélos électriques ont connu avec la pandémie un essor considérable que le dirigeant prévoit aussi durable. "La tendance, déjà observable avant la pandémie, n'a été que renforcée", étaie M. Pierer, qui compte notamment sur un effet addictif. "Qui a une fois un vélo électrique ne peut plus s'en passer et en rachètera, une fois le précédent parvenu en bout de course", assure encore le responsable.

Les aînés sont particulièrement enclins à céder à l'assistance au pédalage, qui leur permet d'élargir leur rayon de mobilité tout en maintenant une activité physique.

