Pierer Mobility fonde une coentreprise en Bulgarie

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de deux-roues Pierer Mobility a créé avec Maxcom une coentreprise en Bulgarie pour la production de vélos électriques. Le volume total des investissements s'élève à 40 millions d'euros, a annoncé mercredi la société de Wels dans un communiqué.

Pierer Mobility et son partenaire bulgare détiennent chacun une participation de 50% dans la joint-venture. Les deux entreprises vont construire en Bulgarie une usine de 130'000 m2, qui doit être inaugurée dans la seconde moitié de 2023 et qui doit produire à terme 350'000 vélos électriques par an.

Maxcom est déjà un partenaire de Pierer, à qui il livre des éléments pour les vélos électriques, notamment de la marque R Raymon et Husqvarna.

