Pierer Mobility peine à satisfaire la demande au premier semestre

Zurich (awp) - Le motoriste et accessoiriste Pierer Mobility a vu son chiffre d'affaires progresser au premier semestre 2022, mais la rentabilité s'est quelque peu tassée. En raison des problèmes d'approvisionnement, toutes les commandes n'ont pas pu être honorées à temps et devront dès lors être comptabilisées au second semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de la société autrichienne a progressé de 7,1% à 1154,1 millions d'euros, par rapport à la même période l'an dernier, selon un communiqué publié mardi.

Le résultat d'exploitation Ebit s'est tassé de 9,6% à 92,8 millions, pour une marge afférente de 8%, contre 9,5% sur la même période un an plus tôt. Enfin, le bénéfice net a reculé de 12,9% à 68,2 millions d'euros.

Ces chiffres sont légèrement supérieurs aux prévisions des analystes sondés par AWP en aval de la publication, sauf pour la marge Ebit, conforme aux attentes.

Il n'a pas pu être possible de répondre à la demande, aussi bien pour les motos que pour les bicyclettes, écrit Pierer. Cela en raison surtout des problèmes d'approvisionnement en composants électroniques. Certaines ventes prévues au premier semestre ne seront donc comptabilisées qu'au second.

Côté effectifs, ceux-ci se sont accrus de 768 à 5656 collaborateurs.

Enfin, afin de trouver une solution aux problèmes d'approvisionnement, Pierer E-Bike a créé en juin une nouvelle filiale à Taiwan, Pierer E-Bike Asia. Celle-ci aura pour but de réduire le risque d'approvisionnement grâce à son accès direct au marché en Asie.

Lundi soir, Pierer avait déjà relevé ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours, après "une solide performance au premier semestre", au cours duquel la situation dans les chaînes d'approvisionnement s'est détendue. Sur le volet de la rentabilité, les attentes sont maintenues.

En 2022, les ventes devraient croître de 10 à 15% sur un an, alors qu'une fourchette de 6 à 10% était jusqu'à présent mentionnée. Sur le volet de la rentabilité, la marge opérationnelle (Ebit) est quant à elle toujours attendue entre 8 et 10% tandis que la marge Ebitda devrait se situer aux alentours de 15 à 17%.

